Un finto SMS di “Poste Italiane” potrebbe svuotarvi il conto

Non smetteremo mai di ripeterlo: non aprite link di cui non conoscete la provenienza. Eppure alcune truffe sono fatte così bene da ingannare anche i più guardinghi. Negli ultimi giorni sta circolando una truffa che viaggia via SMS, camuffato da comunicazione di Poste Italiane. Il messaggio recita: “ATTENZIONE! Un dispositivo non riconosciuto risulta collegato al suo conto Online. Se disconosce tale accesso segua la procedura”, seguito da un link. Se cliccato il link porta a un finto sito di Poste Italiane che vi ruberà le credenziali non appena inserite. Ovviamente il sito reale di Poste Italiane non c'entra nulla con questa truffa. La tattica di inscenare un accesso non autorizzato o un finto tentativo di truffa per farsi dare le credenziali da chi teme di essere stato vittima di furto, è un metodo che funziona e che sta mietendo molte vittime. Nel panico le persone sono più disposte a fornire le proprie credenziali per essere “salvate” da una possibile truffa, cascandoci invece con tutte le scarpe. Nessuno vi contatterà mai per chiedervi le credenziali online e nel caso si verificassero davvero dei movimenti sospetti, dovreste essere voi a chiamare la vostra banca, magari contattando una figura di fiducia all’interno della vostra filiale. Diffidate degli SMS inaspettati che contengono misteriosi link!