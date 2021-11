Chris Pratt si “dimentica” del figlio nato prematuro: il post suscita una marea di critiche

L’attore Chris Pratt, conosciuto per la sua partecipazione nel telefilm Everwood, è stato sommerso di critiche nelle ore passate: il motivo? Un post su Instagram risultato piuttosto infelice. L’attore ha infatti pubblicato uno scatto insieme alla moglie, Katherine Schwarzenegger, e nella didascalia le ha fatto una lunga dedica d’amore ringraziandola di averle dato “una figlia sana” che costituisce il suo tesoro, insieme a Katherine. Un post molto dolce se non fosse che Pratt ha un altro figlio, nato da una precedente relazione con l'attrice Anna Faris, che però non viene mai nominato, anzi specificare che la figlia nata dall’attuale compagna sia sana è stata vista come un inutile indelicatezza che scredita il figlio della precedente relazione, nato prematuro e quindi con diversi problemi di salute.

Le critiche sono piovute a pioggia sull’attore che molti utenti non esitano a descrivere come meschino per aver mancato di rispetto alla ex moglie e al bimbo nato da quella relazione. Chris Pratt e Anna Faris si sono lasciati nel 2017, si erano sposati 8 anni prima, poi la star de La Guerra di Domani ha sposato nel 2019 Katherine, figlia di Arnold Schwarzenegger.