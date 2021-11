Il 19 novembre ci sarà l’eclissi lunare più lunga di questo secolo

Il plenilunio di novembre veniva chiamato dai nativi americani Beaver Moon, “Luna castoro” perché questo era il periodo in cui i cacciatori depositavano le trappole per catturare i castori e crearsi delle pellicce contro il freddo. Quest’anno la Beaver Moon sarà il 19 novembre e coinciderà con l’eclissi lunare più lunga del secolo. La Nasa prevede che l’oscuramento durerà tre ore, 28 minuti e 23 secondi; i fenomeni lunari sono piuttosto frequenti, saranno 179 fino a fine secolo, ma nessuno durerà così a lungo. L’eclissi avviene quando la Terra si inserisce tra il Sole e la Luna oscurando la luce del Sole e creando un’ombra sul nostro satellite; l’eclissi lunare può avvenire solo con la luna piena. Il 19 novembre sarà un’eclissi parziale, i tre corpi celesti cioè non saranno perfettamente in linea retta, ma la Terra coprirà il 97% della superficie lunare con la sua ombra. Il picco dell'eclissi è previsto per le 9 del mattino ora italiana, in quel momento la luna sembrerà colorarsi di rosso. Dall’Italia il fenomeno non sarà perfettamente visibile; solo Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige dovrebbero poter apprezzare il fenomeno. Per vedere la prossima eclissi totale dovremo invece aspettare il 16 maggio 2022, mentre la prossima visibile in maniera chiara dal nostro paese sarà il 31 dicembre 2028.