Scoperta un’isola misteriosa, oscurata da Google Maps

Un utente mentre curiosava su Google Maps, viaggiando solo con la fantasia, ha scovato un'isola che ha attirato la sua curiosità: sembrava un grande buco nero. L’isola ha forma triangolare, si vedono le onde che la circondano e delineano, ma la sua superficie è completamente nera. L’immagine ha scatenato un’accesa discussione su Reddit dove gli utenti avanzano ipotesi sia scherzose che serie; qualcuno suggerisce: "Dio ha fatto cadere il suo plettro in quel punto”, oppure un altro utente sostiene che si tratti di un’isola “censurata” da Maps, magari perché gli abitanti non vogliono far sapere cosa succede laggiù.

L’ipotesi pià probabile è quella avanzata dall’utente @SatisfactionAny20 che spiega: “Si tratta di un’isola chiamata Vostok Island e fa parte della gloriosa Repubblica di Kiribati. Quello che vedete come nero in realtà è verde molto scuro. È una foresta molto densa fatta di alberi di Pisonia”. Ed ecco svelato il mistero, è semplicemente un’isola con molti alberi scuri che la abitano in tutta la sua estensione. Se fosse vero che quelli sono proprio alberi di Pisonia, l’isola sarebbe comunque un posto inquietante visto che queste piante sono in grado di uccidere gli insetti e i volatili che gli si posano sopra, a causa di un muco prodotto dalle sue foglie che imprigiona chiunque si posi su di lei. In tal caso Vostok Island sarebbe un’isola dove sicuramente non vive nessun uomo o donna, ma da cui anche gli animali stanno alla larga!