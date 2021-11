Squid Game: ecco quanto guadagnano le comparse della serie

Squid Game è costato un bel po’ di soldi, almeno a giudicare dal cachet di attori e comparse. A rivelare il cachet di chi appariva solo per pochi minuti in uno delle puntate del telefilm è stata la youtuber Raye. La ragazza ha raccontato di essere stata contatta per partecipare alle riprese con un cameo, ma di aver rifiutato. Il cachet era decisamente buono, ma le informazioni sul progetto erano troppo scarse per accettare. Raye se avesse accettato avrebbe guadagnato ben 5 milioni KRW, corrispondenti a circa 4.250 dollari; la scena in cui doveva comparire era quella in cui si vedono alcune donne seminude con il corpo dipinto dal body painting, all'interno dell’episodio numero 7, intitolato “VIP”. La giovane modella youtuber ha raccontato tutta la storia in un video pubblicato su Youtube. Ovviamente oggi si mangia le mani sapendo a cosa ha detto no: “Mi avrebbe fatto piacere partecipare a una delle serie tv oggi più famose al mondo”, ha dichiarato in video Raye.

Non è un segreto che la serie sia stata un investimento molto costoso (ma redditizio), basti pensare al cachet del protagonista Gi-hun, il suo interprete Lee Jung-jae avrebbe guadagnato per ogni episodio circa 300 milioni di won, circa 220mila euro. Questo vuol dire che per l’intera serie ha messo via più di un milione e 900 mila euro.

Certo gli investimenti sono stati ripagati dagli ascolti colossali che la serie ha raccolto diventando il prodotto più visto di Netflix.