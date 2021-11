Scopre una stanza segreta sotto al letto del motel: il video diventa virale

La giovane Addison Cassel si trovava ospite in un motel insieme alla nonna. Mentre nipote e nonna erano insieme in stanza per rilassarsi un po’, hanno notato che le assi del pavimento erano sconnesse in un determinato punto e si sono incuriosite. La ragazza, con l’aiuto dell’arzilla nonna, ha sollevato le assi e ha scoperto che sotto di esse c’era il passaggio per una vera e propria stanza segreta. Chissà che colpo per le due donne che non saranno più riuscite a dormire, minacciate da quel misterioso passaggio.

La stanza d’albergo si trovava al pian terreno quindi la camera segreta è in realtà un sotterraneo, il che rende il tutto ancora più horror. In un secondo video la creator parla di ciò che ha visto ed è visibilmente scossa per il misterioso ritrovamente; però assicura che non c'è nulla là sotto, "né cavi, né tubi”, quindi l’ipotesi che si tratti di una sala per la manutenzione è improbabile. In un terzo video la ragazza ha spostato il letto per mostrare meglio l’ingresso-botola: si vedono solo ragnatele e buio oltre l'ingresso misterioso.

Non è il primo video Tiktok che racconta di accessi segreti e luoghi nascosti in case in affitto o appena acquistate; ma dopo questo non riuscirete più a dormire sonni tranquilli neanche quando vi troverete in un albergo.