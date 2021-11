Covid: il governo ha pronte le misure per evitare le chiusure a Natale

L’Italia si prepara ad affrontare il periodo natalizio e nel frattempo tenere a bada i contagi da Covid19. Il sottosegretario alla salute Pier Paolo Sileri ha affermato che sarà inevitabile "prevedere altre vittime e altri ricoverati tra i non vaccinati. Ma gli ospedali non dovrebbero andare in affanno". "Possiamo confidare in un Natale sereno. Grazie ai tanti che si immunizzano e grazie al green pass". Resterà tutto invariato quindi, tranne la spinta necessaria da dare alle vaccinazioni di terza dose per i più fragili che diventa ora fondamentale, insieme all’immunizzazione degli under 12. Al momento i vaccinati con terza dose sono circa 2 milioni. Difficile raggiungere l’immunità di gregge, ma si può puntare a ottenere un’immunità famigliare che consentirà di godersi le vacanze natalizie con i propri cari, senza rinunciare alle tradizioni delle festività. I green pass ci faranno compagnia ancora per un lungo periodo, probabilmente fino a giugno. Per i vaccinati la validità è stata estesa a 12 mesi, che partono dalla terza dose per chi la effettua. Chi vuole effettuare il richiamo di terza dose deve prenotare il proprio appuntamento online o telefonicamente contattando l’hub regionale.

Lo stato di emergenza, in scadenza a dicembre, verrà probabilmente prorogato, anche in base all’andamento dei contagi. In generale però sarà un Natale all’insegna della normalità con 10 milioni di italiani che probabilmente si muoveranno per raggiungere amici e parenti, secondo le stime della Coldiretti. Il 2021 dovrebbe essere quindi un normale Natale all’insegna della socialità.