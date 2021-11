AAA Cercasi assaggiatori di snack per recensioni social

Potrebbe essere il lavoro dei sogni per molte persone e per qualcuno diventerà realtà: l’azienda italiana American Uncle sta cercando degli assaggiatori professionisti per recensire prodotto americani e ingolosire il pubblico italiano. I requisiti necessari: conoscere molto bene i social network, con particolare riguardo verso TikTok e Instagram, più usati dai giovanissimi; ed è necessaria una buona dose di golosità e curiosità verso il mondo degli snack americani. Agli snack specialist selezionati verrà proposto un contratto full time di 3 mesi con possibilità di passaggio a indeterminato se l’azienda si dovesse trovare bene con il professionista dell’assaggio. Per candidarsi occorre presentare un cv, insieme a un mini video di massimo 60 secondi per offrire ai valutatori un’idea di come il candidato promuoverebbe biscotti, caramelle, dolcetti, bevande energetiche, patatine, creme dolci o salate ancora sconosciuti al pubblico italiano. Non è una novità che i micro-influencer siano sfruttati per la promozione sul territorio di prodotti provenienti dall’estero.

American Uncle è un’azienda della provincia di Salerno, nata nel 2017, da allora è in continua ascesa, nel 2020 ha registrato 2 milioni di euro di fatturato. Anche la community è ben nutrita, la più grande d’Europa con 500mila iscritti distribuiti tra Facebook, Instagram e TikTok. L’azienda è relativamente giovane, ma anche ambiziosa; l’obiettivo è quella di diventare l’azienda con il catalogo di dolci, snack e merende più all’avanguardia in Europa. Fatevi avanti assaggiatori!