A Milano e Torino apre l’orgasmeria: vende waffle a forma di peni e vagine

MySecretCase, azienda produttrice di sex toys, sta pian piano rivoluzionato il modo di parlare di sessualità, inventandosi un approccio sempre più libero e divertente. L’ultima trovata è di legare cibo e sesso, stimolando così un senso che si rivela importante anche a lettto: il gusto. L’azienda ha così sperimentato alcuni eventi itineranti proponendo waffle a forma di organi genitali per divertire, ma anche per sdoganare il tabù che regna su peni e vagine. Le serate organizzate ai Murazzi di Torino e ai Navigli di Milano hanno richiamato un sacco di giovani entusiasti di assaggiare le prelibatezze dell’azienda di sex toys. Adesso i particolari dolci saranno in consegna a domicilio anche attraverso Glovo. Ai fornelli di peni e vagine c’è la Dark Kitchen Whimsy Kitchen, come spiega Norma Rossetti, CEO di My Secret Case; “I sex toys sono grandi alleati ma spesso quasi un pretesto, MySecretCase è un’occasione e uno spazio dove affrontare un tabù ancora profondamente radicato nella nostra cultura, la strada è ancora lunga: basti pensare che per aprire l’Orgasmeria un’altra delle piattaforme più famose di delivery ha rifiutato l’accordo per la forma dei nostri waffle”. I prossimi eventi in programma saranno sempre a Milano il 18 novembre in viale Bligny 43 e il 17 e 18 dicembre in via Genova Thaon de Revel dalle 18:00 e c’è da scommettere che faranno il pienone. “Per noi la lotta al tabù è una missione quotidiana, e l’abbiamo sempre portata avanti attraverso attività divertenti, e che siano un momento di incontro con la nostra Community di riferimento, una delle più numerose e attive in Italia in materia di sessualità”, ha concluso Rossetti.