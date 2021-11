La fidanzata di Jeff Bezos flirta con Leonardo DiCaprio, lui “minaccia” l’attore

Lauren Sánchez ha incontrato Leonardo DiCaprio in occasione del LACMA Art+Film Gala di Los Angeles; un video che mostra il momento in cui i due si sono visti non lascia dubbi: lei pende dalle sue labbra e lui non si fa desiderare, ma la stringe a sè tra la folla di fotografi con Bezos che assiste defilato alla scena. Un flirt in piena regola tra Sànchez e DiCaprio che si scambiano parole a bassa voce e si sorridono.

Leonardo Dicaprio meets Jeff Bezos & his new girlfriend at the Art Gala in LA pic.twitter.com/8UmvOMgJFT — 2Cool2Blog (@2cooI2blog) November 7, 2021



Bezos che lì per lì non dice nulla poi va a casa a rosicare e pubblica un’esplicita foto su Twitter: “Leo vieni, ti voglio far vedere una cosa…”, scrive come didascalia del post in cui il ricco imprenditore si appoggia a un cartello che recita: “Pericolo! Scogliera ripida, caduta mortale”. Messaggio arrivato a destinazione. Scherzi a parte Bezos ha risposto con ironia ai rumor del web, ma è molto sicuro della sua relazione con Sànchez, conduttrice televisiva di successo. I due sono una coppia dal gennaio del 2019, ovvero da quando lui ha ufficializzato la notizia del divorzio dalla moglie MacKenzie Scott, dopo 25 anni di matrimonio, cosa che fece molto scalpore, quindi ne deve essere valsa la pena.