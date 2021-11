Giappone: arriva il distributore di voli low cost a sopresa

La compagnia aerea giapponese low cost Peach ha installato in alcuni quartieri di Osaka dei distributori automatici davvero singolari: con poche decine di euro la sorte sceglierà per voi dei voli verso destinazioni casuali all'interno del Giappone. Per partecipare occorre utilizzare un token che costa circa 38 euro (5000 yen), ma ne vale 45 (6000 yen), in più quello che si ottiene è una bella sorpresa: un volo alla cieca, esperienza che attira molti giovani che non sanno dove dirigersi per una breve vacanza. In Giappone i distributori di palline (stile anni ‘90) si chiamano gachapon e unite alla moda del “volo alla cieca” stanno avendo un successo di pubblico notevole con una media di circa 150 palline vendute al giorno. L’iniziativa non consiste solo in un volo andata e ritorno per non si sa dove, ma dentro la pallina il giocatore troverà anche una piccola missione da portare a termine; niente di pericoloso, cose del tipo cucinare un piatto locale o visitare un certo monumento. “Non è solo la novità del momento: è anche una sensazione abbastanza rara di non sapere quale destinazione riceverai. Se ti piace lasciarti sorprendere è l’ideale”, spiega Il direttore del progetto Shuntaro Kosasa. L'iniziativa dovrebbe esaurirsi a dicembre, ma visto il suo successo non è detto che non si prolunghi e che magari non venga importata anche nel nostro Paese.