Finisce la giungla dei monopattini elettrici: nuove regola anche per loro

Negli ultimi anni i monopattini elettrici hanno invaso strade (e marciapiedi) senza quasi essere soggetti a regole. Oggi la musica cambia con il nuovo codice della strada 2021 i monopattini elettrici dovranno rispettare una serie di norme appena varate: il limite di velocità si abbassa dai 25 ai 20 km/h sulle strade urbane, mentre la velocità in zone pedonali rimane quella di 6 km/h. Si conferma il divieto (spesso ignorato) di non circolare con i monopattini sul marciapiede (se non condotti a mano). Non è possibile trasportare un passeggero o avere posti a sedere. Da Luglio 2022 i monopattini dovranno avere indicatori di direzione e stop, per quelli già in circolazione ci sarà tempo di adeguarsi fino al 1 gennaio 2024. Arriva anche l’obbligo di avere le luci accese e indossare un giubbotto catarifrangente dopo il tramonto o con scarsa visibilità. Per i monopattini a noleggio diventa obbligatorio inviare una fotografia al gestore che dimostri di non aver fatto un parcheggio selvaggio, provvedimento preso a causa dell'invasione di monopattini parcheggiati nei posti più improbabili. I comuni ora dovranno individuare delle specifiche zone di sosta.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche a cui devono attenersi i monopattini, si parla di una potenza non superiore ai 0,50 Kw, devono avere un clacson, il regolatore di velocità per i limiti appena introdotti, devono essere marcati CE e con una luce bianca anteriore e rossa posteriormente. Le norme discusse, ma che non sono state confermate e che quindi non entrano in vigore sono l’obbligo del casco e l’obbligo di assicurare il mezzo, che rimane solo per le società di noleggio. Tante regole, ma per una circolazione più sicura e al passo con tempi.