Whatsapp: c’è modo per conoscere la posizione dei contatti anche se non viene condivisa

Tutti sappiamo che esiste un modo per condividere volontariamente la propria posizione whatsapp per un determinato periodo di tempo, che sia 15 minuti oppure un’ora. Ma non tutti forse sanno che è possibile rintracciare la posizione di un utente che usa whatsapp anche se lui non ha scelto di condividere le sue coordinate.

La condivisione della posizione è utilissima per trovarsi con l’amico smarrito in una piazza enorme o per seguire i suoi spostamenti e capire tra quanto arriverà senza passare il tempo a chiederglielo; molto meno carino è invece stalkerare la posizione di un contatto senza il suo consenso, purtroppo però è possibile se l’utente utilizza whatsapp web regolarmente, abitudine sempre più diffusa.

Per farlo servono alcuni passaggi semplici, svelati dal magazine GQ Italia, che vanno seguiti con attenzione. Intanto occorre chiudere tutte la altre finestre oltre a Whatsapp web, poi andare su Gestione attività (premendo Ctrl + Canc + Alt), occorre quindi fare Esegui (tasto Windows + R), nella finestra Esegui bisogna scrivere cmd + Invio e apparirà un’altra finestra di dialogo in cui occorre digitare “netstat -an” (ovviamente senza virgolette e mantenendo lo spazio tra netstat e il trattino) e premere invio. Se hai fatto tutto correttamente dovrebbe apparire soltanto un indirizzo IP che è relativo all’ultima persona con cui hai chattato. Per risalire alla zona in cui si trova è necessario invece utilizzare un sito per la localizzazione degli indirizzi IP, ne esistono decine. E il gioco è fatto.

Non è una procedura complessa e se ci pensate è una questione molto delicata per la privacy, ma se volete scoprire un tradimento mascherato da finto viaggio di lavoro, questo metodo potrebbe aiutare, ma chiedetevi sempre se vi piacerebbe che gli altri lo utlizzassero per localizzare voi!