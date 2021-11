Can Yaman e Maria Giovanna Adamo: nuova coppia?

Tutti lo credono single dopo la fine della storia con Diletta Leotta, avvenuta a settembre; ma forse Can Yaman si è già consolato con un’altra donna: sarebbe l’attrice Maria Giovanna Adamo. L’ipotesi è partita dal settimanale “Chi” che ha fotografato i due bellissimi sul set di “Viola come il mare”, a Palermo. Tanto è bastato per far scatenare l’inferno del gossip, così per i giornali i due sono già una coppia consolidata. Il padre di Can Yaman, in un mini video creato per il compleanno del figlio ha inserito anche una foto di Yaman vicino alla presunta nuova fidanzata. Un caso?

Lei è originaria di Crotone, ha 25 anni, lo scorso luglio si è classificata seconda nel concorso "World Top Model Selezione Roma 2021” e in effetti è una donna super affascinante, mora, alta e dal fisico statuario. I due per ora non confermano e non smentiscono, anche se nelle stories di lei appare una loro foto insieme e membri del cast hanno confermato la loro intesa speciale. Sicuramente se son rose fioriranno e ne sentiremo parlare molto presto, anche se è difficile pensare che l'attore turco abbia già rimosso la bionda Leotta, tanto amata fino a pochi mesi fa.