Alec Baldwin citato in giudizio per la sparatoria sul set di Rust

Serge Svetnoy, capo elettricista di Rust ha fatto causa all’attore Alec Baldwin, all'addetta alle armi Hannah Gutierrez-Reed, e all'assistente alla regia David Halls, tutti con l’accusa di negligenza. Svetnoy ha raccontato che il proiettile che ha colpito sia Halyna Hutchins che il regista Joel Souza, lo ha schivato di poco e che poi ha dovuto confortare la direttrice della fotografia mentre stava per morire; una situazione che lo ha molto provato emotivamente.

Secondo quanto riportato dalla rivista online Deadline, questo sarebbe un estratto della denuncia: “Questo incidente è stato causato dagli atti negligenti e dalle omissioni degli imputati, e ciascuno di loro, così come i loro agenti, dirigenti e datori di lavoro. In parole povere, non c'era motivo per cui ci dovesse essere quel proiettile nella Colt 45. La presenza di un proiettile in un revolver rappresentava una minaccia letale per tutti coloro che si trovavano nelle vicinanze". Svetnoy ha inoltre detto di aver visto alcune pistole incustodite pochi giorni prima della sparatoria fatale e di aver avvertito le persone responsabili. Nel frattempo le indagini sono ancora in corso, coordinate dallo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ed è presto per trarre conclusioni.