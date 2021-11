A 71 anni sposa un diciottenne: da 6 anni sono innamoratissimi

A vederli insieme, a colpo d'occhio tutto penseresti tranne che sono marito e moglie. Lui si chiama Gary e oggi ha 24 anni, lei Almeda, 77. Quando si sono sposati ne avevano 6 in meno! I due piccioncini si sono conosciuti al funerale del figlio di Almeda, Robert, ma la triste occasione non ha impedito ai due di innamorarsi seduta stante. Dopo due settimane appena si sono sposati e passati sei anni da quella decisione sono ancora felici e contenti. E a letto come vanno le cose? A rispondere ci pensa Gary, che descrive così la loro intimità: “Oltre i miei sogni più selvaggi. Il lato fisico della nostra relazione non potrebbe essere migliore”. Insieme i due tengono un profilo TikTok in cui racconta il loro amore tra sketch simpatici e scenette romantiche. Tra i tanti sostenitori della loro unione, c’è anche qualche criticone che non apprezza il loro divario di età, agli haters Gary ha risposto: “Non importa quali ostacoli abbiamo affrontato negli ultimi sei anni, li abbiamo sempre superati insieme perché questo è ciò che fa il vero amore. Il vero amore significa stare accanto all’altro anche quando il resto del mondo è contro. Abbiamo creato così tanti ricordi incredibili e ne abbiamo ancora altri da creare davanti a noi. Ti amo con ogni battito del mio cuore, signora Hardwick”.