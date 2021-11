Ecco chi ci sarà a LOL 2: Fedez svela i nomi del cast

Oggi in diretta Instagram Fedez ha svelato i nomi die protagonisti che prenderanno parte a LOL 2. Una punta di delusione per l’assenza dell’immensa Mara Maionchi a fianco del conduttore Fedez, la Maionchi però verrà degnamente sostituita da Frank Matano, già concorrente nella prima edizione. Ma ecco i concorrenti di LOL2:

Virginia Raffaele, comica di grande calibro che ha calcato anche il palco dell'Ariston come co-conduttrice

Mago Forrest, conosciuto per Mai Dire Gol

Tess Masazza, influencer e youtube

Maccio Capatonda, pseudonimo di Marcello Macchia

Alice Mangione, cabarettista e attrice, oltre che comica meneghina.

Diana Del Bufalo , uno dei personaggi più chiacchierati del cast.

, uno dei personaggi più chiacchierati del cast. Gianmarco Pozzoli, volto di Zelig, Colorado e Paperissima

Corrado Guzzanti : forse il pezzo più pregiato del cast di LOL 2; riuscirà a fare meglio della sorella Caterina, presente nella prima edizione?

: forse il pezzo più pregiato del cast di LOL 2; riuscirà a fare meglio della sorella Caterina, presente nella prima edizione? Max Angioni, fresco dell’edizione 2021 di Italia’s Got Talent.

Maria Di Biase, di casa Mai Dire con la Gialappa’s Band, dove insieme a Corrado Nuzzo era parte del duo comico Nuzzo e Di Biase

La serie è già stata girata, ma Fedez non ha annunciato la data della messa in onda, forse ancora in discussione. Una cosa è certa: tra questi nomi c’è già il vincitore.