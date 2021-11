Scozia: il governo lancia la sperimentazione della settimana lavorativa di 4 giorni

Un lavoratore soddisfatto è un lavoratore più produttivo e contento. Questo è quello che si sta comprendendo negli ultimi anni in base a sondaggi e sperimentazioni. In Scozia un’indagine fatta su 2 mila lavoratori dall’ Institute for public policy research (Ippr), ha evidenziato che, secondo l’80% delle persone, ridurre il numero di giorni di lavoro, senza tagli in busta paga, favorisce il benessere individuale. L’88% degli intervistati sarebbe disposto a partecipare a progetti pilota mentre il 65% pensa che la settimana lavorativa più corta aumenterebbe la produttività della Scozia. Il governo scozzese ha stanziato 10 milioni di sterline per attivare la sperimentazione della giornata lavorativa di 4 giorni. Il provvedimento riguarderà tutti i settori lavorativi, anche quello manifatturiero per cui è più complicato gestire il passaggio ad una settimana più corta senza ridurre la produttività.

La ricercatrice dell’Ippr, Rachel Statham, ha dichiarato: “Il governo scozzese ha ragione a voler sperimentare una settimana lavorativa di quattro giorni, perché le prove di oggi mostrano che è una politica con un sostegno pubblico schiacciante, e potrebbe essere un passo positivo verso la costruzione di un’economia calibrata sul benessere delle persone”.

Altre sperimentazioni sono state fatte in passato in Islanda, per esempio, tra il 2015 e il 2019 con ottimi risultati che hanno segnalato un aumento della produttività, inoltre che la prevedibile maggior soddisfazione dei lavoratori.