Moto GP: Valentino arriva 10° alla sua ultima gara

Ieri, domenica 14 novembre, è arrivata la tanto annunciata ultima gara del motomondiale di Valentino Rossi, il campione la chiude al decimo posto. Si è gustato anche la sua ultima competizione fino alla fine e per ultimo ha lasciato il circuito. Il 9 volte campione del mondo ha salutato con un giro d'onore in solitaria i 70mila spettatori accorsi al Ricardo Tormo per omaggiare il suo addio al motomondiale. Gli spalti erano gremiti di bandiere gialle, con il numero 46, mentre la compagna Francesca Sofia Novello osservava commossa dai box Yamaha.

Valentino lascia senza rimorsi, ma con una grande soddisfazione: "Sono contento di aver fatto una bella gara. Ho chiuso nei 10 migliori piloti del mondo. Sono fiero delle mia ultima", ha raccontato il pilota dopo la gara, "Piano piano capirò che ho smesso, ma per ora la vivo solo come l'ultima della stagione. Mi sono trovato bene, magari smetto anche l'anno prossimo" ha scherzato poi.

“Da lunedì sarà tutto diverso, la mia vita sarà completamente differente - aggiunge - sto cercando di non pensarci. Proverò solo a divertirmi questo weekend. E poi? Continuerò come pilota di auto, cercherò di divertirmi". A Valencia sono tutti lì per omaggiare il Dottore: "Oggi ho sentito che tutto era possibile. Volevo regalare questa vittoria a Valentino. La mia gara è per lui, per tutto quello che ha fatto per noi dell'Academy". racconta Francesco Bagnaia che ha dedicato a Rossi il successo sulla pista di Valencia. Bagnaia ha vinto indossando il casco con la scritta 'Che spettacolo', replica di quello 'coniato' dopo il titolo del 2004. Anche gli altri piloti della Riders Academy di Valentino Rossi hanno indossato ognuno un casco diverso, 9 in totale, per ricordare i mondiali vinti da Rossi. "È stata una bella sorpresa, davvero non me lo aspettavo - ha commentato Rossi - Il più bel regalo che potessero farmi".