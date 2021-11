Polonia: “panchine felici” per combattere la solitudine

Troppa solitudine non fa bene al benessere mentale, così la Polonia ha inventato una soluzione per provare ad arginare il problema delle persone sole con l'escamotage di panchine che incentivano la discussione e lo stare insieme. Sono ideate per anziani che vivono soli, ma anche per giovani che si trovano fuori casa per studiare o per chiunque abbia voglia di socializzare con uno sconosciuto o una sconosciuta. Si chiamano “panchine felici”: la loro particolarità è proprio la loro funzione di incoraggiamento a chicchierare. A commissionare e gestire il progetto è stata l'organizzazione polacca Gadulawka, che in collaborazione con uno studio di architettura locale ha progettato e realizzato le panchine.

La proposta originale delle panchine chiacchierone non nasce in Polonia però, bensì in Galles, da un’idea di Allison Owen Jones, che per prima creò la campagna “happy to chat”; la donna vide un giorno vide un uomo solo in un parco e pur volendo parlare con lui, non riusciva a trovare il coraggio e la modalità. Da qui l’idea di creare un posto apposito che incoraggiano l’interazione. Le panchine polacche sono fatte in gran parte di un verde sgargiante per farsi notare e una scritta recita: "Siediti qui se non ti dispiace che qualcuno si fermi a salutare!", si tratta di un messaggio molto semplice che favorisce l'interazione tra sconosciuti che vogliono sentirsi meno soli o condividere un momento insieme a qualcun altro. Un'idea per incoraggiare i più timidi a socializzare, aiutando tante persone che hanno lo stesso desiderio di sentiesi meno soli.