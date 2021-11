Nuova Zelanda: i maori vietano l'uso dell’haka si no vax

Ngati Toa è il nome della tribù maori custode culturale della Ka Mate, ma famosa danza/rituale delle tribù maori. Negli ultimi mesi è stata utilizzata durante le proteste contro restrizioni Covid e manifestazione anti-vax. La cosa non è affatto piaciuta alla tribù maori che ha ha emanato una chiara nota:"Ngati Toa condanna l'uso della haka Ka Mate per promuovere messaggi contrari alla vaccinazione anti-Covid-19", ha detto in una nota la tribù, con sede appena fuori Wellington. "Insistiamo affinché i manifestanti smettano immediatamente di usare il nostro taonga (tesoro culturale)".

Esistono svariate versioni di haka maori, ma Ka Mate è quella più famosa ed è eseguita prima di ogni match dagli All Blacks da un secolo ormai. Tutti hanno presente il rituale in cui si battono i piedi e si assumono pose minacciose in una specie di danza molto “macha” per caricarsi al match; ecco queste mosse sono state riprese dai manifestanti no vax della Nuova Zelanda, cosa che non è piaciuta alla tribà Ngati Toa che ha diffidato i detrattori del vaccino dall’usarlo. Spesso la danza viene riproposta in manifestazioni ed eventi sociali come matrimoni e funerali, ma il Parlamento ha approvato una legge nel 2004 che ha riconosciuto Ngati Toa come custode dell’haka che quindi si è sentita in dovere di proibire l’uso per tali scopi non condivisi evidentemente dalla tribù stessa.