Sinner lascia la fidanzata Maria Braccini: a 20 anni meglio pensare alla carriera

Jannik Sinner è in un momento brillante della sua carriera da tennista. Agli ATP di Torino, il tennista altoatesino è chiamato a sostituire il collega Matteo Berrettini, infortunato. Ma il Corriere oggi parla di lui sotto un’altra luce, quella della sua vita privata. Sinner è di nuovo single, il tennis ha lasciato la fidanzata influencer Maria Braccini, probabilmente perché si sentiva troppo giovane per una relazione seria. Il distacco sarebbe avvenuto giù durante gli ATP 250 di Sofia a settembre. In quell’occasione Sinner ha trionfato mettendo le basi per arrivare tra i big, impresa che gli è riuscita. I due stavano insieme da un anno quando Braccini ha voluto celebrare la ricorrenza con un post che Sinner, estremamente riservato, non ha gradito. Forse anche questo episodio, unoto alle differenze tra i due e alla giovanissima età del campione, lo hanno convinto a lasciarla e a dedicarsi al 100% alla sua carriera che lo obbliga a viaggiare parecchio. Sinner fa parte dei 10 tennisti più forti al mondo e a fine mese parteciperà alla Coppa Davis sempre a Torino, mentre non si sa ancora se ci sarà Berrettini, in recupero dall'infortunio, o se Sinner sarà l’uncio rappresentante del nostro Paese. Meglio che si concentri sul campo se così fosse.