Mike Tyson confessa: da 4 anni fumo veleno di rospo

Mike Tyson ha raccontato al New York Post delle sue nuove abitudini “ricreative”. Da qualche anno si diletta a fumare il veleno di un anfibio messicano noto come il rospo del deserto di Sonora; si tratta del Bufo alvarius. “Sono più creativo, riesco a concentrarmi, sono più presente come uomo d'affari e imprenditore". ha raccontato l’ex puglie; "L'ho provato quattro anni fa per sfida e sono come 'morto' durante il mio primo viaggio". Mike Tyson oggi ha 55 anni e ha raccontato di aver fumato in vita sua ben 53 volte. Il “Sonoran Desert Toa” trascorre sette mesi all’anno vivendo sottoterra, e il suo veleno può essere fumato per ottenere effetti psichedelici.

"Il rospo mi ha insegnato che non sarò qui per sempre, tutti abbiamo una data di scadenza. A quei tempi ero un relitto, il mio avversario più duro ero proprio io e avevo una bassa autostima. Il rospo ti spoglia dell'ego, ti aiuta a raggiungere il massimo potenziale. La gente vede come sono cambiato da allora", quella che descrive Tyson è una vera e propria esperienza mistica che a suo dire lo ha migliorato. Dalla prima volta che ha iniziato questa nuova pratica, Tyson ha perso 45 kg in tre mesi, ha ripreso a fare boxe e si è rimesso in contatto con la sua famiglia. Per non rischiare di rimanere a secco di rospi da fumare, l'ex pugile ha messo su un allevamento di anfibi nel suo ranch a Desert Hot Springs, nel sud della California.