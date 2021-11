La sceneggiatrice di Rust accusa Alec Baldwin: giocava alla roulette russa quando ha sparato

Gloria Allred, avvocata della sceneggiatrice del film Rust, Mamie Mitchell, ha dichiarato che secondo la sua assistita le tre scene previste al momento dell’incidente mortale non prevedevano alcuno sparo: Alec Baldwin avrebbe quindi sparato mentre “giocava all roulette russa”. Le inquadrature erano tre in quella scena: una degli occhi di Alec Baldwin, una di una macchia di sangue sulla spalla e una della mano “che raggiungeva la fondina per prendere la pistola. Non c’era una scena in cui Baldwin o qualsiasi altra persona avrebbe dovuto sparare“. Sarebbe stata proprio la sceneggiatrice a chiamare la polizia dopo l’incidente sul set che è costato la vita ad Halyna Hutchins, e sempre lei a citare in giudizio l'attore. Allred ha descritto Baldwin in questi termini: “L’attore ha scelto di giocare alla ‘roulette russa’ quando ha sparato con una pistola senza controllarla o senza che l’addetto alla sicurezza lo facesse in sua presenza. La possibilità di lesioni o di morte erano una conseguenza probabile”. La sceneggiatrice si trovava a un metro dall’attore nel momento in cui ha sparato e dal giorno dell’incidente rivive la sparatoria e quei drammatici momenti in continuazione, per questo chiede all’attore il pagamento per i danni psicologici che i fatti le hanno causato.