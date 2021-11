Nel 2022 apre (e chiude) in Islanda la discoteca più sperduta del mondo

Dopo la fine del lockdown a tutti è venuta voglia di ballare un po’, perfino nei luoghi più dispersi del pianeta, così anche un borgo sperduto in Islanda si è organizzato per avere la sua discoteca; il villaggio si chiama Thingeyri ed è abitato da 250 anime nella penisola di Vestfjord. Qui si vive principalmente di pesca, ma anche di turismo, vista la bellezza dei fiordi che caratterizzano la zona.

Solo ad aprile 2022 e precisamente venerdì 29 e sabato 30, oltre che ammirare la bellezza naturalistica sarà possibile concedersi una festa: ll “party al confine del mondo”, nel vero senso della parola; la musica sarà quella degli anni d’oro della disco, cioè anni’70/’80 con tanto di strobosfera per un vero viaggio nel passato. La notizia è stata diffusa da QNItinerari, la sezione dedicata ai viaggi del Quotidiano Nazionale, i dj scelti per riscaldare il pubblico saranno alcuni emergenti provenienti da Usa e Inghilterra. Ma la notizia più bella è che i cocktail a base di vodka saranno gratis grazie allo sponsor Reyka che produce il distillato. Numero di persone ammesse: 160 e il biglietto costerà 15 euro, proventi che serviranno a mantenere attivo il centro sociale del villaggio. Ci sono tutte le condizioni per un party indimenticabile; la cosa più difficile rimane arrivarci.