Rumors su Belèn Rodriguez e Damiano dei Maneskin: si frequentano?

Da qualche ora le illazioni dell’inflencer Deianira Marzano stanno tenendo impegnato il web nella discussione tra chi ci crede e chi pensa che sia tutta una bufala. Marzano in alcune stories ha rivelato di aver ricevuto delle indiscrezioni dai suoi fan avute a loro volta attraverso un amico che lavora a X-Factor; secondo queste voci la showgirl Belen avrebbe una forte simpatia per il frontman dei Maneskin, un rapporto sfociato in qualcosa di più di un'amicizia, secondo la “talpa”.

La storia avrebbe dell’incredibile visto che Damiano è felicemente fidanzato (in apparenza) con Giorgia Soleri, modella e attivista feminist; mentre Belen ha da pochi mesi avuto una figlia insieme al fidanzato Antonino Spinalbese (con cui sarebbe però effettivamente in crisi). Damiano è classe 1999 e come ha maliziosamente detto un’amica della showgirl a Chi, “se li sceglie sempre da crescere”, ma questo non può essere una prova valida. Insomma la teoria fa acqua da tutte le parti, è più probabile che quella tra Belen e Damiano David sia solo stima da parte della showgirl nei confronti della band del ragazzo, molto amata infatti da Belen che spesso ne condivide le canzoni su Instagram. Un amore musicale, più che passionale, o ci nascondono qualcosa?