Ma quanto guadagna la tata della Ferragni?

Rosalba non è una tata qualsiasi, ma una puericultrice. La stessa Ferragni l’aveva definita la “migliore di tutti i tempi”, quando l’ha assunta. Ormai è una piccola star nel suo campo, anche grazie alla visibilità che i due le hanno regalato attraverso i social, nonostante le sue resistenze all’apparire sui loro feed, tentazione a cui ha poi ceduto, conquistando un sacco di fan e apprezzamenti. Una puericultrice è una figura di sostegno ai genitori oltre che ai figli, è una figura professionale riconosciuta dal 1940 che rientra nell'ordine degli operatori sociosanitari ed educativi e che si occupa prevalentemente di bimbi dagli a da zero ai sei anni. Sì, ma quanto guadagna? La rivista Today ha avanzato alcune ipotesi basandosi sulle tendenze di mercato che si osservano sui siti dedicati all’assistenza 24h. Considerando che Rosalba spesso presta assistenza domiciliare h24, il budget è di 1.600 euro a settimana per la bellezza di circa 6000 euro al mese, variabili a seconda delle diverse necessità della coppia probabilmente. Oltre al legame economico tra la nanny e la famglia c’è ormai un legame affettivo. Poche settimane fa la famiglia regina dei social ha fatto preparare per tata Rosalba una torta con la scritta “Ti vogliamo bene Rosalba”, proprio per ringraziarla del grande supporto che dà in famiglia, un dolce bonus, oltre al corposo stipendio!