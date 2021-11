Kim Kardashian e Pete Davidson fanno ufficialmente coppia fissa

Lei è Kim Kardashan. una ricca imprenditrice che non ha bisogno di troppe presentazioni, ex moglie di Kanye West, è anche attrice, e modella che può contare su 264 milioni di follower. Lui invece non è così noto, almeno nel nostro Paese, si tratta di Pete Davison, attore comico, storico membro del cast di Saturday Night Live, insieme alla Kardashian sono ormai coppia fissa, stando a quanto rivela Page Six: “Abbiamo appreso che si stanno frequentando ufficialmente”. Davidson è un personaggio tutt’altro che tranquillo, 4 anni fa ha annunciato attraverso Instagram di avere smesso con le droghe e di essere sobrio per la prima volta dopo 8 anni, anche se ha poi specificato che l’unica droga utilizzata era la marijuana. L’attore ha poi rivelato di soffrire di un disturbo della personalità borderline per cui è seguito e assume una terapia specifica.

Entrambi arrivano da una recente rottura: lei ha divorziato a febbraio dal marito Kanye West con cui era sposata dal 2014, e con cui ha tre figli; mentre lui è da poco uscito dalla relazione con Phoebe Dynevor, la 25enne protagonista di Bridgerton. In realtà lui ha un lungo curriculum di flirt con donne famose (ben più di lui), tra le altre Ariana Grande e Margaret Qualley, vediamo se questa volta è quella buona.