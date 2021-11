Squid game: perché Gi-Hun si è tinto i capelli nel finale di stagione?

Qualsiasi cosa che abbia a che fare con Squid Game appassiona, non si può negare. Nonostante sia visibile già da alcuni mesi c’è chi ancora si interroga sul perché il protagonista della serie, Gi-Hun, si sia tinto i capelli di rosso di punto in bianco. Le prime teorie dei fan parlavano di un presagio sull’evoluzione della serie. È quasi sicuro, infatti, che ci sarà una seconda serie, visto l'epocale successo della prima e qualcuno ha ipotizzato che il rosso potesse essere un riferimento al futuro del protagonista che potrebbe decidere di arruolarsi alle guardie di Squid Game, il cui colore rappresentativo è proprio il rosso, di cui sono vestiti. Il regista ha però di fatto smentito questa teoria, e ha così spiegato la scena: “Ho provato a immaginarmi nei suoi panni e a quel punto mi sono domandato quale colore di capelli non avrei mai scelto per una tinta. A quel punto ho capito che Gi-hun non avrebbe mai scelto il rosso. Era una cosa troppo folle per lui, ma penso che sia stata la scelta giusta perché fa venire fuori davvero la sua rabbia interiore”. La scelta del tingersi i capelli di rosso è quindi stato un gesto totalmente folle per il protagonista, uno stacco forte rispetto alla sua personalità. C'è poi da dire che nella cultura coreana il rosso l'energia maschile. Staremo a vedere come questo cambiamento si tradurrà nella seconda serie che deve essere però ancora scritta e girata; per cui c'è ancora molto tempo per elaborare teorie e supposizioni sul futuro di Squid Game