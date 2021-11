LeBron James tira una gomitata all’avversario e gli apre la faccia: 5 punti di sutura

Durante il match tra i Pistons e i Lakers se ne sono viste delle belle; notevole la rimonta di Los Angeles che recupera da -15 nell’ultimo quarto, ma ancora più eclatante quel che è successo tra LeBron James e il giovane avversario Isaiah Stewart: lo scontro tra i due è finito praticamente in rissa. I due sono inizialmente entrati in contatto di gioco e James ha inavvertitamente tirato una manata a pungo chiuso contro l’avversario che lo marcava stretto, aprendogli però la faccia, proprio vicino all’occhio. Il giovane è andato su tutte le furie, nonostante i tentativi dell’avversario di scusarsi. A quel punto sono dovuti intervenire una manciata di uomini dello staff dei Pistons per provare a contenere la furia di Stewart che si è liberato ben 3 volte da chi tentava di placarlo, dirigendosi come un treno verso James, senza mai agguantarlo in tempo. Epilogo: due espulsioni, una per James a causa del fallo con contatto non necessario ed eccessivo sopra il livello delle spalle, e una per Stewart per i tentativi di rissa. La manata di James è costata a Stewart 5 punti di sutura, oltre che la severa sanzione disciplinare. Per James si tratta invece della seconda espulsione in tutta la carriera, il compagno Anthony Davis ha poi preso le sue difese dopo aver contribuito a un’eccezionale rimonta: “Lo sanno tutti che LeBron non è un giocatore scorretto. Ha provato subito a giustificarsi con Stewart, non so poi che cosa sia preso ai giocatori di Detroit”. Qualsiasi cosa sia successa non avremmo voluto trovarci lì in mezzo.