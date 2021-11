James Van der Beek diventa papà per la sesta volta

L’attore che tutti conoscono per la sua indimenticabile interpretazione di Dawson in Dawson’s Creek ha annunciato di essere diventato papà per la sesta volta, a sorpresa. L’attore James Van der Beek ha voluto dare la buona notizia via Instagram in un lungo post in cui racconta di aver tenuto segreta la gravidanza a causa di due aborti spontanei che hanno terrorizzato la coppia prima della nascita del nuovo arrivato: Jeremiah. “Siamo onorati e felicissimi di annunciare la nascita di Jeremiah”, ha scritto l’attore, “Dopo aver vissusto due aborti spontanei, entrambi alla diciasettesima sttimana, abbiamo voluto tenere la cosa segreta. Quando ho scoperto che stavamo aspettando un altro figlio, ero terrorizzato, ma abbiamo trovato un medico, in Texas, che ha capito che gli aborti erano dovuti ad una insufficienza cervicale. Si è sottoposta a un semplice cerchiaggio e ha poi potuto partorire naturalmente nel ranch”, ha raccontato Van der Beek.

Lui e la moglie Kimberly avevano già dovuto affrontare il dramma dell’aborto, in totale ne hanno avuti 5. A proposito di questo delicato argomento l’attore nel 2018 aveva reagito incoraggiando e altre coppie con problemi simili ai suoi: “Molte coppie finiscono per avvicinarsi. In molti genitori scatta un desiderio ancora più profondo di avere un figlio. E molte, molte, molte coppie vanno avanti, avendo poi bimbi bellissimi, sani e felici dopo aver vissuto tutto ciò (e spesso anche subito dopo, io vi avviso)”. In effetti oggi James Van der Beek ha una famiglia numerosa e felice composta dalla moglie e dai sei figli: Olivia (11), Joshua (9), Annabel (7), Emilia (5), Gwendolyn (3) e l’ultimo arrivato Jeremiah, complimenti.