Mary Poppins e Pennywise sono due creature soprannaturali con qualcosa in comune

L’utente HumanoidMold5 di Reddit ha condiviso sul sito una teoria strampalata e a tratti inquietante in cui mette in relazione la dolce Mary Poppin con il diabolico Pennywise di It. Secondo il redditor i due personaggi sono collegati perché entrambi sfruttano i bambini per nutrirsi, non mangiandoli ovviamente, ma si nutrono delle loro emozioni e capacità. Se il cattivo di It si nutre della loro paura, Mary Poppins sopravvive grazie alla loro immaginazione. Se ci pensate c’è più di una coincidenza: in entrambi i film, attirano i bambini a sé catturando la loro attenzione con un giocattolo di carta. In tutti e due i film c’è un bambino di nome Georgie. I due personaggi sono tornati nei rispettivi sequel dopo 25 e 27 anni e l’utente di Reddit la spiega così: “Mary Poppins riesce a mantenere l’energia per 25 anni nonostante interagisca con meno bambini rispetto a Pennywise che ha bisogno di 27 anni. Questo perché si affida alla gioia dei bambini, a differenza di Pennywise che si affida alla loro paura, e come dimostrato in Monsters Inc, la risata dei bambini vale più della loro paura”.

Sfruttando la teoria di Monsters prova a rendere quasi credibile la sua versione dei fatti: la paura è meno nutriente della risata dei bambini. Ma ci sono altre coincidenze: i personaggi sia di It che di Mary Poppins dimenticano le loro esperienze con i due “mostri”. I bambini della tata magica si dimenticano dei suoi poteri, e i bambini del Club dei Perdenti di It dimenticano la loro tumultuosa infanzia. Infine i due amano entrambi la danza: Mary Poppins è praticamente una professionista, mentre il pagliaccio usa le sue mosse per ammaliare i bambini e attirarli a sé.Tante coincidenze eh? Morale: non fidatevi mai delle tate dalla borsa troppo grande oppure non date ascolto agli utenti di Reddit, quelli sì che son pazzi!