L’orso “domestico” dello sceicco gli stacca la portiera della Lamborghini

Lo sceicco di Dubai Humaid Abdalla Albuqaish è probabilmente molto odiato da tutti gli animalisti, ma anche molto seguito da un sacco di curiosi su Instagram che ridono guardando le sue scenette da ricco in cui coinvolge spesso gli animali del suo zoo privato. Nel suo “giardinetto” che è in realtà uno zoo climatizzato ospita orsi, serpenti, leoni, scimmie e molti altri animali esotici; insieme a questa passione animale, non manca la più classica passione per i motori; solo che quando queste due passioni si incontrano non fila sempre tutto liscio. Nel suo feed lo sceicco ha caricato il video di un orso che si avvicina curioso alla sua Lamborghini Huracan Performante con l’intento di salire a bordo dal finestrino aperto, non appena l’orso carica il suo dolce peso sulla delicata automobile, si stacca direttamente tutta la portiera e l’orso scappa via impaurito. Così lo sceicco lo consola, invitandolo a prendere la la mela che lo aveva ingolosito facendolo entrare nella Limbo. Nel video successivo vediamo che per farlo riprendere dallo spavento gli offre un bello scatolone di mele direttamente dal cofano della macchina di lusso che l’ha tanto spaventato. In tutto ciò per la portiera distrutta di una maccina da centinaia di migliaia di euro, neanche una piega.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Humaid Abdulla Albuqaish (@humaidalbuqaish)

Questa è solo una delle tante avventure che Abdalla Albuqaish racconta sul suo feed: in altri video vediamo che porta a spasso una leonessa coem fosse un cagnolino, mettendosi anche a correre insieme a lei o ancora che gioca con una tigre come se fosse un peluche: sarà incoscienza o coraggio?