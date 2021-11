Spuntano sul web alcuni video del reboot mai terminato de” Il Corvo” con Jason Momoa

Nel 2019 sarebbe dovuto uscire il reboot de “Il Corvo”, con protagonista Jason Momoa, ma a causa di problemi finanziari e alcune divergenze tra la produzione e il regista Corin Hardy, il progetto naufragò miseramente.

A sorpresa, però, a tre anni di distanza è spuntato su Twitter un video di alcune prove di camera (footage) di Jason Momoa nei panni del protagonista Eric Draven. A pubblicarlo ci ha pensato il filmmaker e addetto ai lavori Ryan Unicomb che ammette di non ricordare bene a quando risalgano. Quando Momoa abbandonò il progetto, lo fece in maniera sofferta e scusandosi con i fan: "Ho aspettato otto anni per interpretare questo ruolo da sogno. Sfortunatamente potrei dover aspettarne altri otto. Non con il nostro team, ma giuro che lo farò. Questo film va assolutamente realizzato. E ai fan, mi dispiace. Non posso dare a questo film altro che ciò che merita e ha bisogno di amore. Sarò pronto quando sarà giusto".

Here’s the rest of the footage. There’s always been some confusion around if it’s from before he was cast or not. I’ve personally never been able to confirm but perhaps @corinhardy can?! #TheCrow #JasonMomoa https://t.co/3QOXCRZnaU pic.twitter.com/saY1WXaf4U