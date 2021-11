Monza: finiscono in ospedale dopo la torta alla Maria

Cinque ragazzi si sono affidati al web per preparare un dolce a base di marijuana, purtroppo per le dosi erano eccessive per il gruppo che è finito in ospedale in preda alle allucinazioni. Quella che doveva essere una serata di risate e leggerezza, si è trasformata quindi in un viaggio in ambulanza, destinazione ospedale e denuncia.

I giovani si trovavano in un appartamento di Verano Brianza, probabilmente annoiati, e hanno iniziato a mangiare grandi quantità di torta condita con Marijuana, dopo circa un’ora si sono sentiti malissimo: mal di stomaco, nasuea e poi sono arrivate anche le allucinazioni, da qui la scelta di chiamare il 118, scelta rivelatasi molto saggia visto che uno di loro era quasi incosciente ormai.

L’ambulanza li ha portati tutti all’ospedale di Desio dove li hanno dimessi poche ore dopo. Nel frattempo sono però intervenuti i Carabinieri che hanno denunciato due dei ragazzi per detenzione ai fini di spaccio, per aver somministrato la torta agli altri amici che invece hanno ricevuto solo una segnalazione alla Prefettura di Monza e Brianza per il consumo di stupefacenti. Insomma quella che doveva essere una serata da sballo si è conclusa prima di cena e con una denuncia: la ricetta della torta è sicuramente da rivedere.