Neymar e la sua ossessione per Batman: dall'elicottero al taglio di capelli

Quando hai una passione e guadagni come Neymar jr, puoi permetterti di assecondarla fino in fondo. Lui ad esempio è un vero fan di Batman e non fa nulla per nasconderlo. L’attaccante del Paris Saint-Germain ha comprato per la modica cifra di 13 milioni di euro un elicottero, anzi un bat-elicottero. Si tratta di un Airbus H-145 realizzato da Mercedes: è lungo 13 metri, alto quasi 4; un elicottero per i "piccoli spostamenti" che può raggiungere da velocità di 245 km/h con un’autonomia di 6 ore. All'interno dell’aereo ci sono gadget dedicati a Batman: i sedili con logo del pipistrello e altre piccole bat-accortezze che lo fanno sentire un supereroe. Il calciatore ha comprato l’elicottero un paio di anni fa, usandolo in pubblico per la prima volta proprio nel 2019 quando è arrivato a bordo del bat-elicottero al ritiro della nazionale brasiliana scatenando l’invidia dei compagni che hanno voluto subito farci un giro, tra questi Arthur, Alison, RIchardson e Fernandinho.

La sua passione per Batman è un elemento ricorrente del calciatore che si è tatuato il supereroe, insieme a Robin, sulla schiena e pochi giorni fa ha sfoggiato un "sobrissimo" taglio che mostra in bella vista il simbolo del pipistrello.

