Riuscite a trovare il cappello e la calza di Natale?

Gergely Dudás è un illustratore ormai famoso, soprattutto in rete, per le sue opere con trabocchetti visivi. In vista del Natale ha colto l’occasione per creare una sfida visiva a tema festività: bisogna trovare un cappello di Babbo Natale e una calza natalizia sempre appartenente a Santa Claus. Sarebbe anche facile se non ci fossero disegnati altre decine di cappelli tutti molto simili tra loro. Riuscite a vedere il cappello e la calza? Qui sotto la soluzone per voi pigroni visivi:



Dudàs non si limita a fare imamgini per il web, ma ha pubblicato tre libri di illustrazioni che stimolano i processi neuronali del cervello: uno di puzzle a tema natalizio chiamato "Bear's Merry Book of Hidden Things", un libro a tema Halloween chiamato "Bear's Spooky Book of Hidden Things" e uno a tema primavera, "Bear's Springtime Book of Hidden Things". Se li comprate per esercitarvi, i quiz visivi del web poi vi faranno un baffo!