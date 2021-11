Vincono 2 milioni di sterline alla lotteria, ma continuano ad andare a lavorare come se nulla fosse

Andrea Law e suo marito Mike il 13 ottobre scorso hanno centrato una grossa vincita alla lotteria: 2 milioni di sterline, una cifra che ti cambia la vita, volendo. La loro però non è stata stravolta così tanto; infatti entrambi hanno deciso di tenere il lavoro e non di mollare tutto per godersi il gruzzolone di soldi. Lei è una manager nel settore marketing, mentre lui è un insegnante, entrambi hanno circa 50 anni e la loro scelta di continuare a lavorare la giustificano così: "Significa solo che possiamo andare in pensione prima e insieme. Abbiamo lavorato così duramente fin dai tempi dell’università. Abbiamo risparmiato per la nostra casa e vogliamo dare il giusto esempio ai nostri ragazzi. L’etica del valore è fondamentale per noi e loro sanno che devono andare a scuola e lavorare sodo". Insomma i coniugi vogliono dare il buon esempio ai figli e poi andare in pensione qualche anno prima del dovuto, e decisamente più ricchi del normale. “Abbiamo detto ai nostri ragazzi che continueremo a vivere come sempre, ma possiamo fare più vacanze ed esperienze memorabili”. La scoperta dell vincita l’ha fatta Andrea, mentre riposava nel letto in preda al mal di denti: “Non l'ho detto subito a Mike perché temevo che finisse in una siepe portando a scuola i bambini. Mi è sembrato il viaggio più lungo di sempre mentre aspettavo che tornasse a casa, nonostante sia un tragitto di soli quattro minuti", ha raccontato Andrea. Quando si sono resi conto di cosa era successo hanno riflettuto: non vogliono cambiare le loro vite, vogliono godersele così come sono, ma con molta tranquillità in più!