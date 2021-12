Super Green Pass: che succede dal 6 dicembre?

Da lunedì 6 dicembre entra in vigore il Green Pass “rafforzato” già in zona bianca. Si tratta del green pass da guarigione o da vaccino. Il cosiddetto super green pass sarà obbligatorio per assistere a spettacoli, eventi sportivi, per mangiare nei ristoranti al chiuso, per andare a feste, per entrare in discoteca e per partecipare a cerimonie pubbliche. I gestori che non controlleranno il super green pass ai clienti rischiano da 400 a 1000 euro di multa; dopo 3 multe (fatte in giorni differenti) si rischia fino a 10 giorni di chiusura del locale. L'utilizzo del green pass “base” servirà invece per prendere treni ad alta velocità, aerei, per il trasporto pubblico locale, per accedere a palestre, piscine, spogliatoi e alberghi. Anche in questo caso, multe per chi non controlla i clienti, e la sanzione potrà essere sempre da 400 a 1000 euro. Nulla di nuovo per i lavoratori che dovranno continuare ad avere il green pass; chi viene sorpreso senza per 5 giorni di seguito viene sospeso e rischia una sanzione dai 600 ai 1500 euro. Dal 15 dicembre scatterà inoltre l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori: personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria) e personale del soccorso pubblico.