Modena: compare il Babbo Natale in tutù ed è polemica

Un Babbo Natale davvero particolare è comparso in piazza XX settembre a Modena: un Santa Claus vestito da ballerino che ha scatenato la polemica anche tra i politici. Il monumento a Babbo Natale è stato accusato di essere un insulto alla tradizione per il suo aspetto effeminato. L’autore, Lorenzo Lunati della Lunati Manufactoring ha difeso la sua opera: “Questo babbo natale è un inno alla leggerezza. Mi sono ispirato ad una ballerina che si mette sulle punte e si alza quel poco da terra per volare leggera nel cielo. Credo sia quello di cui abbiamo bisogno in questo periodo, quell’ironia che ci permette di prendere le cose un po’ meno sul serio". Per calmare gli animi è intervenuta anche Maria Carafoli, direttore di Modenamoremio, associazione di promozione del territorio che ogni anno si occupa di luci e addobbi natalizi del centro storico: "Lorenzo Lunati lavora a livello internazionale e lo ha fatto per la sua città, in modo gratuito. Vorrei ricordare che quello che verrà raccolto verrà devoluto all’Ail. Quando sabato scorso abbiamo mostrato l’opera alla città era pieno di bambini che hanno apprezzato l’opera e che si sono divertiti, inserendo le monetine per permettere al carillon di ballare. Pensare che potesse avere sembianze femminili e che questo potesse creare polemiche è un pensiero che non mi ha neanche sfiorato. Per quanto riguarda le tradizioni siamo i primi a portarli avanti, allestendo presepi nelle piazze, nelle chiese e in tanti altri luoghi della città”: Polemiche a parte i bambini sembrano apprezzare molto il Babbo Natale danzante che attira i sorrisi dei più piccoli. Lunati ha detto la sua anche su Facebook: “E questo per quest’anno è il nostro Babbo Natale per Modena. È un Babbo che ci ha visti perdere tutti i riferimenti della nostra vita quale la conoscevamo, da un momento all’altro, è un Babbo che ci ha guardati da lontano smarriti e sofferenti per quasi due anni, che ora vede finalmente che osiamo quasi sorridere di nuovo. È un Babbo umano, che danza per liberarsi un po’ dal peso che si è portato sulle spalle per tutto questo tempo, è un Babbo che vuole provare a essere felice, ed è quello che dice a noi: SIATE FELICI”.