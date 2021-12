Il vino bianco più buono del mondo è Italiano

Ogni anno una prestigiosa rivista di New York, la Wine Enthusiast, stila la classifica dei vini più prestigiosi del mondo, la “100 most exciting wines 2021"."Questo splendido bianco si apre con seducenti aromi di macchia mediterranea, fiori gialli primaverili, eucalipto e agrumi. Il delizioso palato offre sentori di succosa pesca gialla, finocchio, mandorla bianca e un accenno di pompelmo insieme a un'acidità piccante. Una nota minerale e salina aggiunge profondità. Assolutamente fenomenale”, così viene descritto il Verdicchio dei Castelli di Jesi Superiore 2019 di Bucci, piazzatosi al secondo posto in generale e al primo posto tra i vini bianchi. Al primo posto il vino rosso Château Siran 2018 Margaux. Oltre all’apprezzamento della critica verso il Verdicchio Castelli di Jesi, c’è anche una riposta positiva del pubblico; nel 2020 ne sono stati imbottigliati quasi 190mila ettolitri tra Doc e Docg, 51mila in più rispetto al 2019 grazie a vendita diretta e di prossimità, ma anche all’e-commerce. Il riconoscimento è un grande successo della Regione Marche e dei suoi vitigni: il consorzio marchigiano conta 16 denominazioni per un totale di 652 soci che lavorano alla valorizzazione del Verdicchio, un vitigno autoctono di grande versatilità.