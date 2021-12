La casa di Mamma ho perso l’aereo in affitto su Airbnb

Non è una roba per ricchi, ma sicuramente per persone fortunate e rapidissime nel prenotare: la casa di Mamma ho perso l’aereo è in affitto su Airbnb e se l'aggiudica chi riesce a cliccare prima a partire dalle 13 del 7 dicembre al costo simbolico di 25 dollari. Si potrà soggiornare nella sontuosa casa di Chicago in cui fu girato Mamma ho perso l’aereo nel 1990. La dimora è stata messa in affitto per festeggiare l’uscita di Home Sweet Home Alone, il reboot del film natalizio per eccellenza.

Non è la prima volta che Airbnb si inventa un'iniziativa simile per il lancio di serie tv e film importanti, è successo pochi mesi fa per il ritorno di Sex & the City, anche in questo caso ci sarà un host d’eccezione e sarà Buzz McCallister, il fratello di Kevin, che raccontando l'iniziativa dall'annuncio di Airbnb tranquillizza tutti: “Potreste ricordarmi come un personaggio non particolarmente simpatico. Ora sono cresciuto e sono felice di condividere con voi la casa della mia famiglia - e anche la mia pizza! - durante le vacanze di Natale. Ma mi raccomando, non fate scappare la mia tarantola Axl questa volta!”

La casa sarà allestita per sembrare che il tempo non sia mai trascorso: addobbi natalizi. trappole esplosive, cibo spazzatura e la tarantola di Buzz (Devin Ratray). A corredo dell'iniziativa ci sarà una donazione di Airbnb in favore dell'ospedale pediatrico La Rapida di Chicago. E in regalo per gli ospiti una Lego che riproduce la villa di Chicago. Tenete pronti i mouse: il 7 dicembre partono le prenotazioni!