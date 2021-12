I figli maggiori di Jude Law sfilano ai British Fashion Awards 2021

In occasione della sfilata sul red carpet per i British Fashion Awards, i figli di Jude Law, Rafferty e Iris hanno attirato tutto gli sguardi su di loro: look eccentrici e sguardi penetranti e non poteva essere altrimenti visto il DNA. Si tratta dei figli più grandi di Jude Law: la star inglese li ha avuti insieme alla prima moglie, Sadie Frost, oggi i due ragazzi sono già nel mondo dello spettacolo. Lui ha da poco compiuto 25 anni e dopo aver fatto per qualche anno l'indossatore, ora sta lavorando per diventare attore, lei modella di soli 21 anni è già testimonial di alcuni grandi brand internazionali. I due sono comparsi sul red carpet della Royal Albert Hall di Londra con due look dalla grande personalità: lei indossava un abito ispirato alle donne guerriere con stivale in pelle sopra il ginocchio, mentre lui portava un maglione traforato, appena coperto da un blazer extra large. Entrambi sono molto simili al padre, famoso per la sua particolare espressività. Jude Law ha in totale 6 figli: oltre ai due più grandi ci sono Rudy del 2002, sempre avuto con con Sadie Frost. La quarta, Sophia, è del 2009, frutto della relazione con la modella Samantha Burke, poi nel 2015 è diventato papà di Ada, nata dal rapporto con la cantante Catherine Harding. Infine nel 2020 è nato l’utlimogenito di cui non si sa nè nome nè sesso, ma si sa solo che la mamma è Philippa Coan. Non si può dire che Jude Law non ci tenga alla famiglia di cui parla spesso e volentieri nelle sue interviste.