Serena Grandi e la redenzione: “Diventerò una suora laica”

Sarà una casualità, ma la scuola Tinto Brass lascia nelle donne dei suoi film la scintilla della fede, che esplode a distanza di anni. Dopo Claudia Koll è successo a Serena Grand che in un’intervista Repubblica ha raccontato del suo avvicinamento a Dio. L’attrice ha svelato di aver intrapreso un percorso per diventare una suora laica. Da piccola aveva subito alcune molestie da parte di un prete che la costringeva a baciare la sua compagna di catechismo, da quel momento si era allontanata dalla Chiesa e da Dio. Ora ha dichiarato: "Voglio dedicarmi agli altri, curare lo spirito e tenere le anime lontane dal consumismo. Perchè io dopo averlo perso, ho ritrovato Dio". Negli ultimi anni sta frequentando la chiesa della Parola della Grazia di Riccione dove ha iniziato il percorso per diventare suora. L'attrice ha 63 anni, ma non entrerà in convento, le suore laiche fanno voto di castità, povertà e obbedienza, ma possono continuare ad abitare a casa loro e fare il proprio lavoro per mantenersi, rimanendo sempre consacrate a Dio. La stessa scelta è stata fatta Claudia Koll, come ricordato la Grandi: “Proprio come la Koll. Sarà colpa di Tinto Brass?".