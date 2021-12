Coda infinita in autostrada: l’automobilista si mette a fare l’albero per passare il tempo

Le autostrade liguri sono nel mirino della polemica in questi mesi a causa dei continui lavori che rallentano il traffico e causano code chilometriche. È accaduto anche il primo dicembre, complice un tamponamento a catena avvenuto in una zona di lavori in corso: si è formata una coda di ben dieci chilometri. L’incidente è avvenuto prima delle 9 all’interno di una galleria tra Albisola e Savona. Nella noia gli automobilisti sono capaci di tutto; uno di loro ha deciso di tirare fuori dalla macchina l’albero di Natale. Si trovava incolonnato e fermo a Celle ligure e visto che aveva con sé l’albero di Natale, ha pensato che fosse il momento giusto per farlo uscire e montarlo sul ciglio della strada, in modo da passare il tempo, ma anche coinvolgere gli altri automobilisti con un po’ di spirito natalizio di strada. Anche se non era ancora l'8 dicembre, ne è valsa la pena. L’episodio fa davvero sorridere ed è diventato facilmente virale, ma solleva anche un discorso importante circa le perdite economiche (del turismo e del settore Produzione) causate dai continui lavori e rallentamenti. A lamentarsi della situazione traffico in Liguria ci avevan pensato anche alcuni personaggi famosi come Roberto Mancini, Flavio Briatore e Antonella Clerici. Ormai la A10 è tristemente famosa.