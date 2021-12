Cerca l’oro ma trova un meteorite di 4,6 miliardi di anni

David Hole nel 2015 stava cercando dell’oro nell’argilla gialla del Maryborough Regional Park, vicino Melbourne, dove nell’800 si scoprirono ricchi giacimenti d'oro. Hole scoprì solo una roccia dalla forma particolare e la portà a casa nella speranza che potesse contenere una pepita d’oro per svoltargli la vita. Tuttavia non è mai riuscito ad aprirla, ma l’ha sempre conservata gelosamente. Fino a che, passati alcuni anni, ha recentemente deciso di portarla al Museo di Melbourne dove gli hanno rivelato che non si tratta di una roccia qualsiasi, ma di un meteorite arrivato dallo spazio! Forse la sua scoperta era ben più preziosa dell’oro, infatti grazie ai meteoriti possiamo sapere un sacco di cose sullo spazio senza investire nei viaggi spaziali. La pietra aveva delle fossette sui fianchi, che si formano proprio con l’attrito dell’atmosfera. Il geologo del museo, Dermot Henry, ha dichiarato: “Questo è il diciassettesimo meteorite trovato nel Victoria e nei miei trentasette anni di lavoro nella zona mi sono imbattuto solamente in due autentici”. Dalle analisi fatte è risultato che il meteorite trovato da Hole, risalirebbe a circa 4.6 miliardi di anni fa, mentre è arrivato sulla Terra da 100 a 1.000 anni fa, considerati i vari avvistamenti di meteoriti negli ultimi 150 anni, si può ipotizzare che appartenesse a uno di questi. Pesa 17 chilogrammi ed è stato ribattezzato Maryborough, dal nome del posto in cui è stato trovato da Hole.