Sposa una mucca pensando che sia la reincarnazione del marito

Khim Hang, 74 anni, ha deciso di sposare una mucca perché è convinta che sia la reincarnazione del suo defunto marito. Accade in Cambogia, nella provincia nordorientale di Kratie; la donan si è convinta dopo un appassionante bacio che la mucca le ha dato: “Mi ha baciata come faceva mio marito“, ha affermato. Poi l’animale dopo il gesto romantico l’avrebbe seguita, ricordando anche nei modi il marito Tol Khut. “Credo che la mucca sia mio marito perché qualunque cosa faccia…è esattamente come faceva mio marito quando era vivo“, riferisce la donna all'agenzia Reuters.

A questo punto dobbiamo interrogarci sulle doti di baciatore del marito. La donna non è l’unica a sostenere l’assurda teoria, anche i figli ne sono pienamente convinti e dichiarano di “sentire lo spirito di suo padre all’interno dell’animale“, per questo si premurano che l’animale non si allontani mai troppo da casa. Dopo la celebrazione delle nozze tra la mucca e la donna, la mucca è stata accolta in casa e gli è stato preparato un giaciglio con i cuscini usati dal defunto marito; ora vive come un compagno umano in casa. La mucca consorte è stata anche inclusa nel testamento: i figli non potranno venderla né maltrattarla e dovranno trattarla con la stessa cura con cui tratterebbero il padre.