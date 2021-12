Copenaghen: una bufera di neve costringe 31 persone a passare la notte da Ikea

Quando ti dicono che all’Ikea ti senti come a casa, a volte accade davvero. Una cosa simile è successa alcuni giorni fa a Copenaghen quando 31 persone sono rimaste bloccate all'interno del grande magazzino svedese a causa di una terribile bufera di neve. A decidere che tutti rimasessero è stato il direttore del negozio, Peter Elmose, che ha invitato tutti a rimanere, viste le condizioni climatiche: “Avremmo dovuto chiudere alle 20 – ha raccontato Elmose – ma ci siamo resi conto che non si poteva mandare fuori e spegnere le luci. Non era assolutamente possibile. Quindi abbiamo deciso che chi era lì potesse rimanere dentro al grande magazzino per la notte, trovando una sistemazione per tutti”.

Fortunatamente come sappiamo il luogo è bene equipaggiato e ha davvero tutti i confort: letti, divani, poltrone per rilassarsi e riposare, ma anche biscotti alla cannella, caffè e cioccolata calda disponibili al ristorante interno del negozio e gentilmente offerti dal personale. Non è certo stata una serata da incubo. Gli ospiti, 25 dipendenti e 6 clienti si sono riuniti insieme per vedere una partita di calcio e un tradizionale programma natalizio. Mentre fuori regnava il caos, tra interruzioni di corrente, problemi di traffico, e 300 persone rimanevano bloccate in aeroportotutto ad Aalborg, tutto sommato all’Ikea tutto è filato liscio e tranquillo, come a casa propria.