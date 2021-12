Alex Belli dichiara amore a Soleil e decide di lasciare il Gfvip

Le storie d’amore sono quelle che da sempre fanno crescere l’interesse verso la casa più spiata d’Italia, quest’anno al Gfvip non si sono fatti mancare nulla: tra amori non corrisposti e tradimenti in diretta tv. Al centro del ciclone in questi giorni c’è il triangolo amoroso che lega Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. I primi due sembrano aver creato un legame molto intimo all’interno della casa, suggellato da un bacio appassionato che però era parte di una prova di recitazione del programma. Belli, però, è sposato con la modella Delia Duran che solo poco tempo fa è andata a incontrarlo dentro la casa dove marito e moglie si sono scambiati alcune effusioni travolgenti per riappacificarsi dopo la lunga discussione.

E adesso l’ennesimo colpo di scena...al termine della puntata in diretta Belli ha confessato a Soleil cosa prova per lei: "Ci sono lati di te che ho visto e che tu tieni nascosti a quasi tutti. Certe cose non le fai vedere. Accetta questo che ti sto dicendo: mi sono innamorato di te ed è anche perché ho visto questa dolcezza e io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte le altre che hai. Io amo queste tue sfaccettature, lo sapevi già”. L’attore si sbilancia e spiega anche che se non fosse stato sposato ci sarebbe stata una grande storia d’amore tra i due, ma visto che la situazione è questa ha dichiarato di voler lasciare il programma il 13 dicembre, data in cui i concorrenti avranno facoltà di decidere se proseguire il gioco o abbandonare il gioco: “Non ce la faccio a stare accanto a te e vivere questa cosa qui. Voglio proteggere te e Delia e per farlo devo andare via da qui. Io 13 giorni ed esco. Meglio che esca tra 13 giorni. Ascolta non sto dicendo oggi, ma per la data che doveva essere la finale. Non voglio fare del male a te. Ho paura di ferire qualcuno.”. Chissà cosa succederà nei prossimi giorni e se davvero Belli abbanonderà il programma a breve.