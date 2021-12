Il premio Re Panettone va ad Achille Zoia della Boutique del Dolce di Cologno Monzese (Milano)

Re Panettone è certamente il più famoso tra i contest dedicati al dolce natalizio per eccellenza: il panettone. Questa edizione si è svolta a Palazzo del Ghiaccio, a Milano, e ha visto trionfare la creazione firmata Achille Zoia, come miglior panettone artigianale tradizionale 2021. Il dolce può essere comprato presso la La Boutique del Dolce a Cologno Monzese oppure online.

Al secondo posto si classifica il panettone dei fratelli Luca e Stefano Penna, a capo della pasticceria Penna Bakery di Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. E al terzo posto la Pasticceria cilentana dal 1975, La Ruota di Perdifumo in provincia di Salerno. Ma esiste un’altra categoria del concorso ed è quella del “Dolce lievitato innovativo”: Al primo posto di questa sezione la giuria di “Re Panettone” mette il dolce La Sciantosa della pasticceria Gli Chef dei Grani di Helga Liberto a Battipaglia, in provincia di Salerno. Un panettone fatto con farina di albicocca, Tritordeum, orzo, segale, farina di frumento, zucchero, miele biologico millefiori, pasta di mandarino, panna di latte fresco, burro fresco, tuorlo d’uovo biologico, vaniglia bourbon, albicocche pellecchiella, gianduia. Non si può dire che non sia originale: al secondo posto dei prodotti innovativi si piazza il Pan Zà Zà creato da Emanuele Comi della pasticceria Comi di Missaglia (Lecco). Infine al terzo posto tra i lievitati creativi c’è il panettone al limone e cioccolato caramellato creato da Massimo Ferrante della pasticceria Ferrante di Campomorone, che si trova nell’entroterra ligure, al confine con il Piemonte. Insomma anche se il panettone è tipicamente lombardo, tutta Italia ormai lo apprezza e ha imparato a crearne di ottimi!